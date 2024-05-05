Вибухи та підпали по всій Європі: західні розвідки попередили про терористичні плани росії

Росія, яка готувала раніше вибух на залізниці на Полтавщині, готує насильницькі диверсії по всій Європі. За даними європейських спецслужб, Москву не турбують можливі жертви серед цивільних, пише Financial Times.

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Представники розвідки повідомили виданню, що Росія вже почала більш активно готувати приховані вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на європейській території. Диверсії готуються безпосередньо росією та з залучення посередників.

Згідно з оцінками трьох різних європейських країн, є все більше доказів більш агресивних і узгоджених зусиль росії вчинити диверсії в Європі.

«Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає… росія тепер, здається, комфортно проводить операції на європейській території з високим потенціалом шкоди», — сказав минулого місяця голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Хальденванг.

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Зазначається, що Хальденванг зробив свою заяву через кілька днів після того, як двох німецько-російських громадян заарештували у Баварії за змову з метою нападу на військові та логістичні об’єкти в Німеччині.

Наприкінці квітня двом чоловікам у Великій Британії висунули звинувачення у підпалі на складі з вантажами допомоги для України. Прокуратура звинуватила росію у причетності.

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Також у Швеції розслідують випадки сходження поїздів, які можуть актами саботажу. Так, росія намагалася знищити системи сигналізації у Чехії минулого місяця.

Крім того, в Естонії російські спецслужби в лютому здійснили напад на автомобіль міністра внутрішніх справ і на журналістів, а Міноборони Франції попереджало про можливі диверсії росії на військових об'єктах.

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Один високопоставлений європейський урядовець заявив, що через служби безпеки НАТО передається інформація про «чіткі і переконливі російські підступи», які є скоординованими і масштабними.

Як писали «ФАКТИ», раніше австрійський генерал-майора Петер Ворхофер заявив, що ризик прямої конфронтації між росією і Європою високий.

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