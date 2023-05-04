Глава розвідки НАТО заявив про підготовку росії до ударів по підводних кабелях у Європі та Північній Америці

Країна-терористка готується атакувати підводну інфраструктуру країн НАТО. Для цього керівництво рф вивчає підводні системи альянсу, заявив помічник генерального секретаря блоку розвідки та безпеки Девід Каттлер, пише Bloomberg. Він додав, що росія складає карту критично важливих підводних систем, і попередив про значний ризик того, що москва може націлитися на інфраструктуру в Європі та Північній Америці.

«росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу та отримати важелі впливу на ті країни, які надають підтримку Україні», — заявив Девід Каттлер.

Члени Організації Північноатлантичного договору намагаються краще захистити підводну інфраструктуру після того, як минулої осені вибухи на газопроводах «Північний потік» показали складність моніторингу об’єктів та виявлення нападників.

За даними НАТО, йдется про захист таких систем, як підводні кабелі, на які припадає 95% інтернет-комунікацій і щодня по них здійснюються фінансові операції на суму приблизно 10 трильйонів доларів. «росія активно картографує критичну інфраструктуру союзників як на суші, так і на морському дні, ці зусилля підтримуються російськими військовими та цивільними розвідувальними службами», — додав Каттлер.

Він попередив про «постійний і значний ризик» того, що росія може атакувати системи союзників. Адмірал Енріке Гувейя-і-Мело, голова ВМС Португалії, заявив державній телерадіокомпанії RTP, що російське судно поблизу португальського острова Мадейра було шпигунським кораблем, який стежив за підводними кабелями та вимірював їх.

У спільному розслідуванні, опублікованому у квітні данськими, фінськими, шведськими та норвезькими громадськими мовниками, говориться, що російські військові та цивільні кораблі наносили карту інфраструктури морського дна в Балтійському та Північному морях.

«Патрулювання росії в Атлантиці є на високому рівні, у більшості випадків на вищому рівні, ніж те, що ми бачили в останні роки, — сказав Девід Каттлер. — Вона, схоже, націлена на підводну інфраструктуру в Атлантиці, Балтійському та Північному морях».

Він вказав на військову стратегію росії, яка передбачає швидке знищення критичної інфраструктури на ранніх стадіях конфлікту, тактику, яку бачать в Україні, як на одну з причин підвищеного занепокоєння. За його словами, зусилля москви підтримуються військовими та цивільними розвідувальними службами, які мають у своєму розпорядженні значні ресурси в цифровій, космічній, повітряній, наземній та морській областях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, згідно з висновками німецьких експертів, версія про «український слід» у вибухах на «Північних потоках» не витримує жодної критики.

250

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram