«Сатанинський» день та час для нових проєктів: кому пощастить вихідними 21 та 22 вересня

Субота, 21 вересня — це не тільки «день двох королев» — Пентаклів та Жезлів. Виявляється, сьогодні ще й один з найтемніших — «сатанинських» — днів місячного календаря, який, проте, ідеальний для вихідного, пише українське видання.

ВІДЕО ДНЯ

Адже, коли небажано виходити на вулицю та спілкуватися зі сторонніми людьми (та й з близькими його краще скоротити), складуться сприятливі умови для домашніх справ, наведення ладу та затишку, готування — особливо випічки, що восени дуже важливо, і власне відпочинку.

Можна, і треба, читати, дивитися кіно та серіали, і навіть спати пів дня — а як інакше відновити сили для нового робочого тижня?

А от в неділю, 22 вересня, можна розпочати реалізацію будь-якого проєкту — енергії завтрашнього дня дозволять взяти будь-яку вершину у всіх сферах діяльності.

РЕКЛАМА

Якщо ж є необхідність підготуватися до серйозної — зокрема й професійної — роботи, то цілком можна присвятити день — або хоча б його частину.

Крім того, представникам трьох знаків зодіаку цими вихідними пощастить.

РЕКЛАМА

Телець

Тельці зможуть провести час у своє задоволення, що саме собою для них вже велике щастя — через постійну професійну зайнятість їм не так часто вдасться приділити собі належну увагу навіть вихідними днями. Але нинішні субота та неділя стануть приємним винятком із правила: представники знака займуться тим, що приносить радість саме їм, а це у кожному випадку суворо індивідуально.

Рак

Раки можуть отримати приємну звістку, на яку вони чекають так давно, що в глибині душі вже припинили на неї сподіватися. Але, як з'ясується, дива в нашому житті ще трапляються, і дуже часто це відбувається тоді, коли на них зовсім не чекаєш — ось як цими вихідними. Представникам знака не варто соромитись своєї радості — вони її заслужили рідкісною для нашого часу впевненістю в тому, що все обов'язково буде добре.

РЕКЛАМА

Скорпіон

Скорпіони часто влаштовують сюрпризи для близької людини, і з такою самою регулярністю отримують їх у відповідь, тому їх важко здивувати чимось у цьому роді. Але нинішніми вихідними їхнім коханим це вдасться: придуманий ними сценарій свята перевершить будь-які — навіть найромантичніші — фантазії, залишиться тільки порадіти, а заразом і вкотре переконатися в тому, що кохання творить дива.

А що чекає на всі знаки зодіаку на вихідних, коли відбудеться кармічний вплив Сатурна у Рибах, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

216

Читайте нас у Facebook