Затемнення і кармічний вплив Сатурна в Рибах: гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня

Дуже скоро ми, земляни, ввійдемо в осінній Коридор Затемнень, й до 17 жовтня на багатьох з нас будуть чекати абсолютно кармічні події.

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Для тих, хто чекає на реалізацію професійних питань і проривів, на тижні, відразу після затемнення включається справді магічний аспект — поєднання Місяця та Вузла майбутнього в Овні, пише українське видання.

Загальна характеристика тижня

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести раптові грошові витрати, а також спілкування з жінкою з питань розподілу доходів.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при поєднанні Сатурна і Місяця, що може спричинити серйозну емоційну відповідальність. Імовірні новини, пов’язані з сім’єю та її старшими членами.

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У четвер і п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе в життя нову людину або обставини, які швидко розвиватимуться. Наприклад, вас можуть запросити на співбесіду чи побачення.

У суботу та неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить вирішити важливе робоче питання, а також ситуацію зі здоров’ям та побутовими зобов’язаннями. Якщо ви чекали вирішення питання про велику суму грошей, то зараз воно зрушиться.

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Чого чекати кожному знаку зодіаку

Овен

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести термінове фінансове вкладення або доведеться витратити на покупку в інтернеті.

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У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при з’єднанні Сатурна і Місяця, що може призвести до розкриття таємниці або правди. Імовірний сплеск емоцій, переживань через минуле.

У четвер і п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе в життя якісь нові обставини. Наприклад, пов’язані з вашою кар’єрою чи статусом.

У суботу та неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить вирішити завдання, пов’язане зі зміною вашої роботи. Або ви досягнете якоїсь мети, у здоров’ї чи трудовій діяльності.

Телець

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану дасть вам раптове рішення, пов’язане з кар’єрою. Розмова з босом.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при з’єднанні Сатурна і Місяця, що може принести новини щодо одного з друзів. Ймовірно завершення циклу, пов’язаного з певним колективом чи групою людей.

У четвер і п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе в життя якісь нові обставини, які ви приховуватимете. Наприклад, плани з міграції, вирішення завдань вашого минулого (поїздка на батьківщину тощо).

У суботу та неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі принесе прорив у питаннях вашого проекту, бізнесу, а також теми дітей. В одного з дітей можливе досягнення. Також можливе спілкування у домашньому колі, свято.

Близнюки

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести бажання поїхати закордон, або вирішити питання щодо вашого навчання, а також реклами чи просування. Наприклад, вам можуть запропонувати прочитати лекцію.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при з’єднанні Сатурна і Місяця, що може призвести до вирішення у вашій кар’єрі. Можливо зміна керівника, зустріч із босом. Ймовірно, важлива подія, яка визначить ваші плани з кар’єри і тим шляхом, який ви вибираєте для себе.

У четвер та п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе в життя нову групу людей, наприклад колектив чи друзів за інтересами.

У суботу та неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить вирішити завдання, пов’язане з темою квартири та житла. Поліпшення в питаннях ремонту, а також ви можете вирішити, звідки братимете капітал для вирішення важливого «домашнього» питання.

Рак

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести раптові обставини, пов’язані із родичами. Новина чи проблема, яку треба вирішити.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться в секторі поїздок, юридичних справ та популярності. У вас може бути момент слави та серйозного духовного прориву. Подорожі.

У четвер та п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе обставини у кар’єрі, ймовірно ви спілкуватиметеся з начальником чи державним органом.

У суботу та неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі принесе прояснення в особистих відносинах, листування з партнером. Рішення у парі.

Лев

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести різкі зміни у спілкуванні з партнером, ймовірно, якісь перешкоди в кар’єрі.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при з’єднанні Сатурна і Місяця, що може призвести до фінансових зобов’язань і вирішення питань сімейного капіталу. Спадщина, кредит.

У четвер і п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе популярність або новий виток вашого особистого духовного просвітління. Рішення у питаннях освіти.

У суботу та неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить вирішити завдання, пов’язане з питаннями здоров’я та роботи. Імовірність розв’язання задачі, пов’язаної з темою фінансів.

Діва

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести термінові справи, пов’язані з поїздкою та вирішенням робочих питань.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при з’єднанні Сатурна і Місяця, що може призвести до важливої події у відносинах і шлюбі. Для вільних Дів можливе побачення.

У четвер і п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе присмак змін, особливо пов’язаних із вашим порятунком від страхів і комплексів. Інтимна пристрасть.

У суботу і неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить вирішити завдання, яке вас турбувало у відносинах. Наприклад, якщо влітку у вас застрягла любовна комунікація з кимось. Якщо у вас є власний проект, то у нього буде прорив.

Терези

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести різкі зміни чи проблеми щодо доходів.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при поєднанні Сатурна і Місяця, що може призвести до різких подій у роботі, а також у питаннях медицини. Наприклад, одержання діагнозу.

У четвер і п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе в життя спілкування з людиною, яка може у майбутньому бути вашим партнером. Також важливі зміни можуть стосуватися вашого шлюбного партнера.

У суботу та неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить вирішити завдання, пов’язане з темою житла. Особливо, якщо ви планували вирішити щось зі старою нерухомістю.

Скорпіон

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести термінові завдання для вирішення питань нерухомості та фінансового вкладення.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при з’єднанні Сатурна і Місяця, що може призвести до яскравого спалаху пристрасті. Наприклад, ймовірно любовне побачення. Важлива подія у стосунках.

У четвер та п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе у життя спілкування щодо вашої роботи та здоров’я.

У суботу і неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить вирішити завдання через листування, яке стосуватиметься стосунків із друзями або в якійсь спільноті. Покупка квитків, поїздка.

Стрілець

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести непорозуміння з кимось із родичів, сварку у листуванні по роботі.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при поєднанні Сатурна і Місяця, приносячи найважливішу подію у вашу родину. Купівля чи продаж житла. Подія одного з батьків.

У четвер та п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні забарвить яскраво ваше життя святом, важливою подією у сфері кар’єри.

У суботу та неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить просунути фінансове питання, отримати подарунок чи гроші.

Козоріг

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести термінові фінансові зобов’язання перед дітьми або пов’язані з особистим бізнесом.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при з’єднанні Сатурна і Місяця, що може призвести до поїздки. Ви можете отримати важливий документ, телефонний дзвінок або лист поштою, які допоможуть вам у вирішенні особистого завдання (отримання прав).

У четвер і п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе у життя події, пов’язані з житлом. Спілкування щодо купівлі квартири чи переїзду.

У суботу та неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить вирішити завдання, пов’язане з переїздом, подорожею, юридичними справами.

Водолій

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести якесь непорозуміння у сім’ї, проблеми з житлом.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при з’єднанні Сатурна і Місяця, що може призвести до фінансового рішення або вкладення. Отримання великої суми.

У четвер і п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе в життя якісь нові обставини. Наприклад, пов’язані із поїздкою до родичів. У ці дні можливі листування, які буквально перекинуть вас у нову реальність. Це може бути пов’язане із планами на навчання.

У суботу і неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить вирішити завдання, пов’язане з великими фінансами вашої родини. Наприклад, порушиться питання щодо купівлі або продажу житла.

Риби

У понеділок, 16 вересня, Місяць у Водолії у квадратурі до Урану може принести термінове повідомлення, листування з приводу якихось минулих справ.

У вівторок і в середу, 17−18 вересня, затемнення в Рибах відбудеться при з’єднанні Сатурна і Місяця, що може призвести до емоційного сплеску і рішення, пов’язаного з вашими зобов’язаннями. Також важливу подію може мати батько.

У четвер та п’ятницю, 19−20 вересня, Місяць у поєднанні з Вузлом майбутньої карми в Овні принесе в життя обговорення доходів та зарплати, вам можуть запропонувати підвищення чи новий спосіб доходів.

У суботу та неділю, 21−22 вересня, трін Сонця в Діві до Плутона в Козерозі дозволить вирішити справи у відносинах, які ви гальмували з літа. Наприклад, відбудеться розмова з партнером щодо вашого майбутнього.

Також варто звернути увагу на гороскоп на наступний тиждень від українського астролога.

А про те, в кого зі знаків зодіаку життя почне покращуватись після затемнення 18 вересня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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