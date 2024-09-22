Астрологи стверджують, що остання декада вересня стане цілком успішним періодом для чотирьох знаків зодіаку.

Свої рекомендації для всіх представників зодіакального кола зробили і знавці східної філософії, розповівши, яким очікується наступний тиждень — з 23 по 29 вересня, пише slovofraza.com.

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Щур

Найближчого тижня Щурам важливо позбутися негативних думок. З 23 по 29 вересня успіх чекає на ненайсильніших, а на найгнучкіших і спритних. У Щурів із гнучкістю все гаразд, а ось хитрість їм не знадобиться — вистачить природної харизми. Люди їм довірятимуть, і це варто використовувати на благо, уникаючи особистої вигоди. Егоїзму Всесвіт зараз не пробачить.

Бик

Бикам необхідно активізувати свою енергію. Цього можна досягти через правильне харчування та дотримання режиму дня. Інакше справи гальмуватимуться, а зустрічі зриватимуться. Цього тижня важливо залишатися собою і не сприймати труднощів на особистий рахунок. Навіть якщо з'являться перешкоди, не варто розпочинати конфлікти — недоброзичливці отримають своє, а Бики згодом отримають успіх як компенсацію.

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Тигр

Тиграм потрібно терміново зайнятися невирішеними проблемами та незавершеними справами. Цей час підходить для роботи, але відпочинок також важливий. Хоча енергія відновлюватиметься повільно, інтелектуальні здібності залишаться на високому рівні. Самостійність зараз є ключовою — не варто довіряти важливі справи іншим. Головне для Тигрів — максимальна зосередженість.

Кролик

Кроликам зараз потрібна допомога, особливо якщо накопичилося багато справ. Всесвіт обдарує їх особливою креативністю, що дозволить швидше вирішувати звичні завдання та знаходити нові шляхи подолання перешкод. Настав час переходити від слів до дій, щоб завершити вересень на позитивній ноті. У коханні очікуються важкі моменти непорозуміння та конфліктів.

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Дракон

Драконам варто зосередитися на покращенні стосунків із друзями та родичами. Важливо не таїти образи та уникати конфліктів. Якщо є протистояння, краще спробувати забути про них та припинити боротьбу. Навіть якщо противник не визнає своєї провини, варто пробачити його — це єдиний спосіб досягти сприятливого вирішення ситуації.

Змія

Для Змій останні дні вересня можуть бути нервовими та негативними. Можливі конфлікти з близькими та думки про помсту, але це лише погіршить карму. Краще пробачити кривдників і зосередитися на найважливіших справах. Цей тиждень принесе емоційний струс, але це також стане важливим уроком.

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Кінь

Цього тижня Коні можуть зіткнутися з нервозністю, стресом та переживаннями, пов'язаними з любовними стосунками або їхньою відсутністю. Вони багато розмірковуватимуть про минуле, про нездійснені надії та мрії. Щоб уникнути цього, варто більше часу приділяти улюбленим заняттям, що допоможе зняти стрес, що накопичився. Тиждень, як і раніше, підходить для відряджень і особистих поїздок.

Коза

Тим, хто народився у рік Кози, важливо присвятити частину тижня боротьбі зі шкідливими звичками. Слід прагнути стати краще, позбавляючись усього зайвого, що забирає енергію, сили та впевненість. Це чудовий час для завершення токсичних відносин. Щодо роботи, краще поки не звільнятися та уникати ризикованих кроків.

Мавпа

Мавпи можуть направити своє життя в нове, більш сприятливе русло, але це вимагатиме зусиль. Цього тижня вони можуть наламати дров, особливо якщо почнуть поспішати і братися за багато справ одночасно. Важливо пам'ятати про пріоритети. Цей час підходить для розлучення з непотрібними речами, прибирання та прощання з людьми, які не приносять позитивних емоцій.

Півень

Тим, хто народився на рік Півня, експерти рекомендують навчитися прощати. Щоб правильно провести цей тиждень, потрібно відпустити образи. У роботі важливо пам'ятати, що сила дії дорівнює силі протидії, і якщо ви вирішите боротися за своє місце, на вас чекає конкуренція.

Собака

Собакам не варто зважати на негативно налаштованих людей. З 23 по 29 вересня з'явиться безліч охочих насолити. При створенні свого образу корисно врахувати такий нюанс як колір одягу, який відповідає кольору очей. Ця хитрість може значно збільшити енергетику та залучити удачу.

Свиня

Свині відчують сильний занепад сил, і їхні чакри можуть закритися, що негативно позначиться на успіху. Ці сім днів краще присвятити відпочинку, а не вирішенню проблем. Можна зосередитись на зміцненні здоров'я. Прагнути до хороших результатів у роботі та справах зараз недоцільно, але уважність до деталей зробить народжених у рік Свині ефективнішими як у професійній, так і в особистій сферах.

Нагадаємо, що 18 вересня розпочався коридор затемнень, який триватиме до 2 жовтня. Цей період може стати успішним у фінансовому плані для п'яти представників зодіакального кола, а трьом знакам зодіаку доведеться приділяти особливу увагу тому, що відбувається довкола. Для них коридор затемнень може виявитись досить складним часом.

Фото Pixabay

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