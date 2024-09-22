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Човен з людьми перекинувся на річці у Житомирі, є загиблі, — ДСНС

16:57 22 вересня 2024
Річка

У Житомирі, де раніше бабусю з дідусем запідозрили у доведенні рідної онуки до самогубства, стався груповий нещасний випадок на воді, в результаті якого дві людини потонули та ще одну врятовано. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Житомирській області.

«Сьогодні о 12:30 до рятувальників надійшло повідомлення про груповий нещасний випадок на воді за територією пляжу у Гідропарку у Житомирі. За попередньою інформацією, на річці Тетерів перевернувся моторний човен, в якому перебувало 7 осіб. Одну із жінок врятували місцеві жителі, які знаходились на березі річки. Фахівці швидкої допомоги госпіталізували її до Центральної міської лікарні. Водолази Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіло ще однією жінки на відстані близько 250 метрів від берега. Наразі тривають пошукові роботи ще однієї загиблої. Інші четверо людей медичної допомоги не потребували», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями на Тернопільщині сталася трагедія в селі Кобилля Збаразької громади. Там у місцевому ставку виявили тіло чоловіка.

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