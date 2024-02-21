Не дозволяли користуватися побутовими приладами: у Житомирі бабусю з дідусем запідозрили у доведенні рідної онуки до самогубства

Літньому подружжю, яке опікувалось онукою, оголосили про підозру у доведенні її до самогубства. Трагедія сталась у серпні 2023 року у Житомирі, де днями правоохоронці присікли діяльність банди шахраїв. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

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«За даними слідства, до самогубства неповнолітньої призвело систематичне приниження, зневажливе ставлення, незабезпечення сезонним одягом та ліками, заборона користуватися будь-якими побутовими приладами тощо. Соціальні виплати, які отримували на онуку, здебільшого використовували на власні потреби. Через постійні докори, обмеження та заборони в сім’ї часто відбувалися сварки», — йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що дитина довгий час перебувала у нездоровій атмосфері, яка негативно вплинула на її емоційний стан. За даними правоохоронців, дівчина не витримала принижень та скандалів у родині, через що вирішила накласти на себе руки.

Минулого року у серпні вона залишила передсмертну записку та вистрибнула з вікна п’ятого поверху.

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Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції.

Як писали «ФАКТИ», минулого року мати з маленькою донькою випали з балкона на 16-му поверсі.

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