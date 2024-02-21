38.35 / 38.87 41.42 / 42.15
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Не дозволяли користуватися побутовими приладами: у Житомирі бабусю з дідусем запідозрили у доведенні рідної онуки до самогубства

15:50 21 лютого 2024
Самогубство

Літньому подружжю, яке опікувалось онукою, оголосили про підозру у доведенні її до самогубства. Трагедія сталась у серпні 2023 року у Житомирі, де днями правоохоронці присікли діяльність банди шахраїв. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

«За даними слідства, до самогубства неповнолітньої призвело систематичне приниження, зневажливе ставлення, незабезпечення сезонним одягом та ліками, заборона користуватися будь-якими побутовими приладами тощо. Соціальні виплати, які отримували на онуку, здебільшого використовували на власні потреби. Через постійні докори, обмеження та заборони в сім’ї часто відбувалися сварки», — йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що дитина довгий час перебувала у нездоровій атмосфері, яка негативно вплинула на її емоційний стан. За даними правоохоронців, дівчина не витримала принижень та скандалів у родині, через що вирішила накласти на себе руки.

Минулого року у серпні вона залишила передсмертну записку та вистрибнула з вікна п’ятого поверху.

РЕКЛАМА

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції.

Як писали «ФАКТИ», минулого року мати з маленькою донькою випали з балкона на 16-му поверсі.

РЕКЛАМА

559

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підсніжники роботи керамофлористики Вікторії Міщенко

«Побачивши у Facebook мої підсніжники, одна пані присоромила мене: мовляв, навіщо видаю справжні квіти за фарфорові», -- майстриня Вікторія Міщенко

Ахтем Сеітаблаєв і Валентина Хамайко

Популярна телеведуча повертається в етер

Щаслива людина

Гроші потечуть рікою: французькі астрологи розповіли, кому скоро пощастить з фінансами

вінегрет

Євген Клопотенко та Даша Астаф’єва приготували вінегрет по-українськи: рецепт цікавої автентичної страви (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту