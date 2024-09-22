Під Києвом кримінальний злочинець відкрив стрілянину з автомата в магазині (відео)
На Київщині, куди нещодавно дійшли забруднені росіянами води Десни, 22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік. Про це повідомила поліція Київської області.
«Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стрільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку. Пораненим медики надали допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років», — йдеться у повідомленні.
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