Отрута прийде за два дні: Київ готується зустрічати забруднені росіянами води Десни

Пляму з речовини, що витікла з російського цукрового заводу, дещо розбавила вода Десни, але вона продовжує поволі рухатись у сторону столиці, водночас, очисні споруди «Київводоканалу» готові до загрози, пише informator.ua.

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Забруднення води в Десні рухається до Києва, але концентрація речовини зменшилася через розбавлення у великій кількості води. Пляма вже просунулася річкою на 242 кілометри, але до Київської області ще не увійшла.

Крім того, ПрАТ «АК «Київводоканал» готовий очищувати воду, і наразі загроз для питного водопостачання киян наразі немає. Про це повідомив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в етері телемарафону «Єдині новини». За його словами, забруднення рухається в сторону столиці слідом за течією.

«Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулися по річці Десна на 242 км, воно рухається в сторону Києва через течію. У звʼязку з розбавленням води до Києва йде несуцільне забруднення, а лише фрагментації, і концентрація менша», — зазначив Краснолуцький.

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Також, за словами посадовця, на річці Сейм, з якої забруднення й потрапило до Десни, показники забору води покращуються, і вона очищується. Разом з тим, забруднення Десни продовжується. Крім того, Олександр Краснолуцький зазначив, що «Київводоканал» повністю готовий очищати воду, аби подавати киянам воду, яке відповідає санітарним нормам.

Поки що, каже він, загроз для питного водопостачання киянам немає.

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Тим часом Укргідрометцентр оновив свої прогнози з приводу плину плями забруднення річкою Десна у Чернігівській та Київській областях. Тепер, за даними фахівців, вона прибуде до столиці лише 14−15 вересня. Тим часом, на «Київводоканалі» співпрацюють з Міндовкілля в плані розробки заходів на випадок, якщо якість води біля водозаборів дійсно суттєво погіршиться.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у «Київводоканалі» провели вдалі спроби нейтралізувати забруднення води в Десні, але ситуацію з водопостачанням столиці не можна назвати оптимістичною.

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