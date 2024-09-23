Заробили понад три млн грн: в Україні розкрили чергову «схему» з ухилянтами

В Україні викрили чергову «схему» щодо переправлення ухилянтів за кордон. Цього разу «бізнес» організували мешканці Тернополя.

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Вартість «послуг» оцінювалася від 8 до 10 тисяч доларів за одну особу, повідомили у Держприкордонслужбі.



Прибутковий «бізнес» налагодили двоє 24-річних тернополян, а потім залучили до нього ще п’ятьох людей.

Між собою вони розподілили обов’язки — одні шукали клієнтів, інші супроводжували їх до кордону, треті — допомагали порушникам потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску.

Щоб розкрити схему, правоохоронцям довелося провести 51 обшук у Тернопільській, Львівській, Чернівецькій та Одеській областях. На місцях вони вилучили 93 тисячі доларів, 7,5 тисячі євро та 147 тисяч гривень.

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Крім того, було конфісковано чотири автомобілі преміумкласу, мобільні телефони, банківські картки та різні документи.

Ділкам оголосили про підозру за ч.3 статті 332 (незаконне переправлення людей через кордон). За цією статтею їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

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Як повідомляли «ФАКТИ» нещодавно у Києві викрили організатора схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон під виглядом перевізників.

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