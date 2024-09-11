Вносили в «Шлях» дані за 5 тисяч доларів за людину: ексзаступницю голови Волинської ОВА викрито на «схемі»

В Україні майже щодня викривають «схеми», якими користуються ухилянти, щоб потрапити за кордон.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що чергову групу виявили на Волині. В «схемі» була задіяна ексзаступниця голови Волинської ОВА. Вона та 7 її спільників переправляли військовозобовʼязаних через кордон.

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За даними слідства, підозрювані організували схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків. До складу злочинної організації входили керівники громадських організацій, фізичні особи-підприємці та інші.

З серпня 2022 року по квітень 2023 року під виглядом надання волонтерської допомоги ЗСУ вони організували незаконне переправлення через кордон більше 100 військовозобов’язаних як волонтерів.

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Підозрювані вносили їхні дані до системи «Шлях», що надавало змогу чоловікам безперешкодно перетинати кордон. За версією слідства, вартість такої послуги становила близько 5 тис доларів США з людини, гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників.

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В Офісі зазначили, що всім фігурантам повідомлено про підозри. Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114−1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо, у Києві нещодавно викрили організатора схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон під виглядом перевізників.

Ми також повідомляли про 28-річного ухилянта, який уклав шлюб з тещею, яка має інвалідність, щоб перетнути кордон України.

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