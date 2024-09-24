У Києві судитиму «хитрого» прокурора, який вилучив у бізнесмена 4 млн гривень і… зник

Працівники ДБР, які раніше завершили досудове розслідування у справі щодо держзради колишнього та чинного народних депутатів України, направили в суд обвинувальний акт стосовно прокурора однієї з районних окружних прокуратур Києва, який привласнив мільйони грошей, вилучених під час слідчих дій.

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«У серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта 4 млн 242 тис. у різній валюті в гривневому еквіваленті. Однак, замість передачі грошей на належне збереження, прокурор забрав їх собі. Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання», — повідомляють в Державному бюро розслідувань.

Йому інкримінували зловживання службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Обвинуваченого звільнено з органів прокуратури.

Нагадаємо, що у ДБР з'ясували, хто допоміг втекти з України «слузі народу» Артему Дмитруку.

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Фото ДБР

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