ДБР дізналося, як нардепу Дмитруку вдалося втекти з України і хто йому в цьому допоміг (фото, відео)

Працівники ДБР повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до невизнаного Придністров’я. Наразі втікача оголосили у міжнародний розшук.

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В Державному бюро розслідувань встановили, що нардеп-втікач 23 серпня 2024 року незаконно перетнув кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску «Павлівка» в зоні відповідальності відділу прикордонної служби «Велика Комарівка» прикордонного загону ДПС України.

Наголошується, що «операція» з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована.

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Так, було встановлено, що нардеп виїхав з Києва у напрямку Одеси близько першої години дня автівкою з водієм. На автотрасі Київ — Одеса Дмитрук вийшов з машини поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини та близько п’ятої години пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев’ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну.

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Фото ДБР

Фото ДБР

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«Наразі встановлені всі особи, які організовували „втечу“, у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Організатор має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, „бізнес“ з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік», — зазначили в Держбюро розслідувань та додали, що організатор та його поплічник втікли до Придністровської ділянки Молдови наступного дня.

Фото ДБР

Трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України: двом заочно, одного фігуранта затримано.

Нагадаємо, що «слузі народу» Дмитруку в Україні інкримінують напад групою осіб на правоохоронця та військового, замах на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві, а також нелегальний перетин кордону.

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