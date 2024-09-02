ДБР дізналося, як нардепу Дмитруку вдалося втекти з України і хто йому в цьому допоміг (фото, відео)
Працівники ДБР повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до невизнаного Придністров’я. Наразі втікача оголосили у міжнародний розшук.
В Державному бюро розслідувань встановили, що нардеп-втікач 23 серпня 2024 року незаконно перетнув кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску «Павлівка» в зоні відповідальності відділу прикордонної служби «Велика Комарівка» прикордонного загону ДПС України.
Наголошується, що «операція» з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована.
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Так, було встановлено, що нардеп виїхав з Києва у напрямку Одеси близько першої години дня автівкою з водієм. На автотрасі Київ — Одеса Дмитрук вийшов з машини поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини та близько п’ятої години пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев’ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну.
«Наразі встановлені всі особи, які організовували „втечу“, у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Організатор має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, „бізнес“ з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік», — зазначили в Держбюро розслідувань та додали, що організатор та його поплічник втікли до Придністровської ділянки Молдови наступного дня.
Трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України: двом заочно, одного фігуранта затримано.
Нагадаємо, що «слузі народу» Дмитруку в Україні інкримінують напад групою осіб на правоохоронця та військового, замах на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві, а також нелегальний перетин кордону.209
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