У ДБР розповіли, як Дубинський із Деркачем шкодили Україні та хто їх прикривав

Працівники ДБР завершили розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входили народні депутати та експрокурор. Організацію, яка за вказівкою російських спецслужб влаштовувала заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО, було викрито у листопаді 2023 року. Серед фігурантів — нардеп-втікач Андрій Деркач, якого позбавили мандата взимку 2023 року, та чинний нардеп Олександр Дубінський, який наразі має ще й іншу підозру — за підроблення документів для виїзду за кордон.

ВІДЕО ДНЯ

Обидва фігуранти отримали підозру у державній зраді, нагадують у Держбюро розслідувань. Підозрювані організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів. Слідство встановило, що це була чітко спланована спецоперація російських спецслужб. У подібних заходах брав участь й колишній прокурор, який публічно «обґрунтовував» їхні фейки з точки зору права.

«Встановлено, що діяли вони за чіткими вказівками російських спецслужб. Депутати увійшли до злочинної організації, створеної першим заступником начальника головного управління генерального штабу збройних сил рф (більш відомого як гру) Володимиром Алєксєєвим та його помічником Олексієм Савіним. Організація мала чітку ієрархічну структуру та мала детальний розподіл обов’язків. Фінансували проєкт російські спецслужби, гроші передавались в Україну через помічника колишнього нардепа. За попередніми оцінками, російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн доларів США. Але й самі нардепи неодноразово їздили до росії на зустрічі зі своїми кураторами», — йдеться у повідомленні.

Андрій Деркач, який отримав підозру у державній зраді у 2022 ролці, цього місяця став сенатором у російській раді федерацій від Астраханської області рф. У листопаді минулого року йому та його помічнику було повідомлено ще й про підозру в участі в злочинній організації.

РЕКЛАМА

«У ході слідства також було вивчено документи, які підтверджують поїздки чинного народного депутата до росії — у Москву та Санкт-Петербург. Ймовірно, він їздив на зустріч з російськими „кураторами“ й у жовтні 2019 року, перед скандальною пресконференцією. Він, за задумом російських кураторів, як професійний „медіакілер“, мав розставляти необхідні акценти, насамперед для західної аудиторії. Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза виявила у промовах депутата на пресконференції висловлювання, спрямовані на підрив обороноздатності, шкоду державній та економічній безпеці України», — додають у Держбюро розслідувань.

Також ДБР в межах кримінального провадження досліджує факт придбання родиною чинного нардепа нерухомості в Іспанії за російські гроші. Зокрема, йдеться про купівлю двох квартир у Барселоні за 288 тисяч та 100 тисяч євро. Квартири були придбані цивільною дружиною нардепа та його мамою. Причому в останньої джерелом доходів всі ці роки була лише українська пенсія. Більшість коштів на придбання квартир в Іспанії жінки отримали на свої банківські рахунки з росії. Гроші перерахували дві громадянки рф, які скоріш за все пов’язані з російськими спецслужбами, а одна із них навіть працювала в адміністрації путіна.

РЕКЛАМА

«Чинний та колишній народні депутати, колишній прокурор обвинувачуються у державній зраді в складі злочинної організації (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України). Перший заступник начальника головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації та його помічник — у створенні злочинної організації та у спонуканні до державної зради», — зазначили в ДБР та додали, що санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що влітку 2022 року СБУ повідомляла про викриття агентурної мережі російського гру, яка мала допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив Андрій Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

765

Читайте нас у Facebook