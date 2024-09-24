Лише кілька тижнів тому одружився: на Харківщині загинув 21-річний воїн з Сумщини

У селі Руда на Сумщині провели в останню дорогу захисника України — солдата Володимира Павлюченка. Він без зайвих вагань взяв до рук зброю та пішов боронити свою родину, рідну землю від російських загарбників, повідомляє Лебединська міська рада.

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«Наймолодший син у родині за прикладом старшого брата вирішив стати на захист Батьківщини. У лавах Збройних Сил України солдат Володимир Павлюченко проходив службу на посаді водія мінометного розрахунку мінометного взводу однієї з військових частин. Мужньо й сумлінно він виконував свій військовий обов’язок. За спогадами близьких і знайомих, бойових побратимів Володимир Павлюченко був людиною доброю, привітною та життєрадісною. Незважаючи на свій молодий вік і відносно нетривалу військову службу, був сміливим, вправним і надійним воїном», — розповідають у міськраді.

Загинув герой 16 вересня 2024 року під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Синьківка Куп’янського району на Харківщині. За кілька тижнів до загибелі одружився. Не дочекалися захисника живим мати, рідний брат, дві сестри й молода дружина. Героєві назавжди залишиться 21 рік…

Поховали бійця у рідній Руді на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями під звуки Державного Гімну України та триразовий залп почесної варти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з рф загинув український телеоператор Ігор Захаров, який рік вважався безвісти зниклим.

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