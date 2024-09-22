Рік вважався безвісти зниклим: на війні загинув український телеоператор

На війні гинуть не тільки кадрові військові, а й науковці, журналісти, артисти, які взяли зброю, щоб захищати країну від ворога. На передовій російські окупанти вбили військового — оператора Ігоря Захарова. Він працював на телеканалах «Україна» та «1+1». Про це Інституту масової інформації повідомила колега захисника — кореспондентка Наталя Малярчук, котра працювала з ним на телеканалі «Україна».

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Відомо, що Захаров проходив службу у Національній гвардії. На фронт пішов на початку повномасштабного вторгнення.

«Ігор зник рік тому, і його доля дотепер була невідома. Днями виявили останки, експертиза підтвердила, що це він, — повідомила Малярчук. — Ігор був людиною-посмішкою, а ще дуже любив поспати, тому часто записувався на другу зміну на вечірній випуск „Подій дня“. Поряд з ним не було безвихідних ситуацій».

Ігор Захаров працював оператором на провідних українських телеканалах

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В Ігоря Захарова залишились дружина і донька. Поховали його 19 вересня у столиці.

«Колись публікувала пост із сумом, бо Ігор Захаров переходив на інший канал. А сьогодні згадувала багато світлих історій біля труни Героя. Дуже боляче втрачати таких людей, як Ігор. Він був чудовим оператором, дуже добрим та позитивним. Скільки спільних відряджень, зйомок, кумедних історій… Дякую тобі, Захаров, за захист!» — написала журналістка Ірина Камінська.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть на війні Яра Батога з Чернігівщини, який вступив відразу до двух знаменитих американських університетів, але замість навчання добровольцем пішов на фронт.

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