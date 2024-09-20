Мав бронь, але добровільно вступив до лав ЗСУ: прах загиблого воїна розвіяли над Десною

Чернігівщина провела в останню путь ще одного свого захисника. У Сосницькій громаді назавжди попрощалися з воїном Яром Батогом, який не дожив до свого 27-річчя кілька днів. Він був людиною великого розуму, мав блискучі перспективи. Його життя, сповнене досягнень і планів на майбутнє, було обірване занадто рано, повідомляє пресслужба громади.

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«Яр закінчив гімназію із золотою медаллю. Вступив до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2018 році отримав диплом бакалавра з відзнакою. Навчався в Гранадському державному університеті (Іспанія), вивчав політичні науки. Працював у міжнародній правозахисній організації „Міжнародна амністія“, в Гаазькому центрі стратегічних досліджень (Нідерланди) та НЕК „Укренерго“ у Києві керівником відділу. Працюючи відразу в трьох організаціях, складав іспити та проходив конкурсний відбір на навчання у два закордонні університети: Колумбійський університет в м. Нью-Йорк (США) та Джорджтаунський університет у м. Вашингтон (США)», — йдеться в повідомленні.

У хлопця була бронь, але 4 квітня 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ. У 2023 році військовий був зарахований на навчання у США до двох університетів одночасно. Тому він звернувся з проханням надати відстрочку в навчанні. Керівництво університетів задовольнило прохання військовослужбовця.

«У 2024 році нагороджений почесною відзнакою Президента України орденом „За мужність“ III ступеня, — повідомоли у громаді. — На жаль, 10 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, Яр загинув».

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Після кремації прах захисника розділили на дві частини. Одну частину розвіяли на річці Десна, другу поховали на Алеї Героїв (центральне кладовище у Сосниці). У героя залишились мама, тато та дві сестри.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині попрощалися з 34-річним героєм, який отримав важке поранення під час боїв на Курщині. А в боях за Торецьк загинув 21-річний воїн з Кіровоградщини Ярослав Степанюк.

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