Схоже на провокацію: білоруський військовий літак вторгся у повітряний простір України

На територію України, яка бореться з російською агресією, попередньо, сьогодні міг залетіти білоруський навчально-бойовий літак Як-130, через що у Києві та північних областях оголошували тривогу. Імовірно, це була не випадковість, а провокації, які виконує рф за допомогою білорусі, пише РБК-Україна.

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Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграм-каналі о 14:28 повідомили про повітряну не швидкісну ціль на межі Київської та Житомирської областей, яка перетнула державний кордон з території білорусі та тримала південний курс. За хвилину о 14:29 у Києві оголосили повітряну тривогу, небезпека також була оголошена і в північних областях.

При цьому що це саме була за ціль у Повітряних силах не уточнили. Втім, моніторингові канали написали, що мова може йти про білоруський літак Як-130.

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» написав, що ціль перетнула білорусько-український кордон близько 14:25. Попередньо, за даними моніторингової групи, це був навчально-бойовий літак Як-130 Повітряних сил білорусі, який залетів в Україну з Гомельської області.

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Втім, офіційних підтверджень, що це був саме цей літак наразі немає.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив думку, що це могли бути провокації, які фактично виконує росія за допомогою білорусі.

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«Це було не випадково. Перевірка реакції українських Повітряних сил. Крім того, я не виключав би, що це перевірка в тому числі і намагання виявити розташування систем ППО, провести відповідну розвідку. Не виключаю, що, можливо, це означає що росія готується до поновлення атак і повітряних ударів з Білорусі. Власне, це ті версії, які маю станом на зараз», — каже Мусієнко.

При цьому експерт не відкидає версії, що це все ж могла бути випадковість. Мовляв, стався такий «інцидент».

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«Але чомусь я в це не вірю, знаючи, що відбувалося з білоруського напрямку раніше. Тому я думаю, що це цілеспрямовані дії», — вважає Мусієнко. к

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що факту порушення повітряного простору України з території білорусі не встановлено.

«Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 24 вересня росіяни обстріляли житлові будинки Харкова КАБами.

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