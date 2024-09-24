Росіяни скинули КАБи на Харків: зруйновано багатоповерхівки, під завалами люди (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 24 вересня у Харкові пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста», — написа він.

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Він додав, що є інформація про потрапляння КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

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«За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, на жаль, є загиблі», — написав Терехов.

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Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, три людини загинули, 22 отримали поранення.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий російський удар по Харкову.

«Мішені для російських бомб — житловий будинок, хлібозавод, стадіон… Тобто звичайне життя звичайних людей. Росія — терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну. Зараз у Харкові триває рятувальна операція. Всі служби на місці. На цей час відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих. Мої співчуття всім рідним і близьким», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше російські нелюди вдарили КАБом по Запоріжжю.

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