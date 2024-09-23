Ворожа армія в понеділок, 23 вересня, не обмежилася нічними обстрілами Запоріжжя, а й завдала удару по селу Шахове у Донецькій області. В результаті обстрілу постраждали двоє дітей.

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Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, під час обстрілу Шахового поранення отримали 7 людей, у тому числі 2 дитини. Двоє з поранених були доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці.

Також ударом були пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і соціальний заклад.

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«Це ще один воєнний злочин росіян і ще одне жорстоке нагадування про те, що залишатися на Донеччині небезпечно», — написав він.

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Зазначимо, що через активні бойові дії у Донецькій області проводиться примусова евакуація цивільного населення та дітей.

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Напружена ситуація у місті Покровськ, до якого росіяни намагаються прорватись. Там було зруйновано декілька основних мостів. А Покровський напрямок лишається одним з найгарячіших за кількістю боїв. Наразі евакуація відбувається з населених пунктів Покровського і Краматорського районів.

Як повідомляли «ФАКТИ», росіяни кілька днів поспіль тероризують Харківщину та Сумщину КАБами. Вчора ввечері КАБом вдарили по житловій багатоповерхівці у Харкові. Відомо про 21 постраждалого. З них 10 — люди, старші 65-ти років. Одна восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років.

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