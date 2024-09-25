Віцечемпіона світу та Європи з футболу спіймали п'яним за кермом (фото)

Легендарний ексворотар лондонського «Арсенала» та збірної Німеччини 54-річний Йенс Леманн, який минулого року був оштрафований судом на 420 тисяч євро за підлість та хитрість, знову став героєм скандальної хроніки. Віцечемпіона світу та Європи було затримано поліцією серед ночі в центрі Мюнхені за керування автомобілем у нетверезому стані, повідомляє Bild.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією видання, знаменитий воротар добряче погуляв на щорічному святі пива Октоберфест. Під час затримання від Леманна несло алкоголем, а сам він хитався. Ексголкіпера доправили до поліцейського відділку та вилучили у нього водійські права. Ведеться розслідування.

Йєнс Леманн гарненько погуляв на Октоберфесті

Нагадаємо, що Йенс Леманн — володар «срібла» ЧС-2002 та «бронзи» ЧС-2006, а також віцечемпіон Євро-2008 у складі бундестім. З «Шальке» голкіпер виграв Кубок УЄФА, з «Міланом» — чемпіонат Італії, з дортмундською «Боруссією» — чемпіонат Німеччини, а з «Арсеналом» — англійську прем'єр-лігу, Кубок країни та національний Суперкубок.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Йенс Леманн справив потребу просто під час єврокубкового матчу.

Фото bild. de

РЕКЛАМА

109

Читайте нас у Facebook