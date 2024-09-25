Колишній рейнджер ірландської армії загинув у боях за Україну

29-річний Роберт Діган з Ньюбріджа, графство Ко-Кілдар, був смертельно поранений під час боїв за Україну ще 19 вересня. Хоча новина про його загибель вже з'явилася, кілька джерел в Ірландії повідомили, що, на їхню думку, пошукові роботи все ще тривають. Адже не зовсім зрозуміло, чи саме його останки були знайдені його побратимами.

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Хоча Діган не мав жодних зв'язків з Україною до російського вторгнення в лютому 2022 року, він був глибоко переконаний у тому, що росіяни мають бути переможені. Джерела описують його як дуже принципову людину, яка була сповнена рішучості воювати на боці України і повернувся на війну навіть після поранення, отриманого два роки тому, пише Irish Times.

У жовтні 2022 року, коли він їхав на автомобілі під час виконання службових обов'язків, він підірвався на саморобному вибуховому пристрої. Роберт Діган отримав серйозні поранення, в тому числі в обличчя, і в результаті втратив око.

Він був евакуйований назад до Ірландії і пройшов курс лікування та реабілітації, після чого повернувся до України на початку цього року. В Україні він був членом спецпідрозділу «Стугна», який бере участь у складних і небезпечних місіях.

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Як стало відомо, він був смертельно поранений, прикриваючи відступ своєї команди з району під час боїв з російськими військами.

Діган вступив до лав Збройних сил Ірландії 11 років тому і отримав бажане місце у крилі армійських рейнджерів у 2017 році. Його батько — колишній військовослужбовець Збройних сил, який також служив у крилі армійських рейнджерів, а брат — діючий військовослужбовець. Джерела описують їх як дуже шановану військову родину.

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Роберт Діган деякий час працював у службі з надзвичайних ситуацій поза службою в Збройних силах. Джерела згадують, що у підлітковому віці у нього були високі спортивні досягнення, але з віком його військова кар'єра взяла гору.

Виступаючи в Нью-Йорку на Саміті ООН, президент Ірландії Майкл Д. Хіггінс висловив співчуття родині колишнього ірландського солдата, назвавши його вбивство «жахливою трагедією».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель польського солдата на війні з росіянами.

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