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Суспільство та люди

На фронті загинув британський волонтер, який врятував понад 200 поранених бійців ЗСУ

9:36 2 липня 2024
Пітер Фуше

Взимку цього року вдома у Києві знайшли мертвою британську тактичну медикиню та волонтерку — 25-річну Кетрін Мельничук. А зараз стало відомо про смерть ще одного британця — військового медика та засновника благодійної організації Project Konstantin, 49-річного Пітера Фуше. Він загинув на передовій 27 червня.

«На щиті: Пітер „Хаста Ла Віста“ Фуше. З найважчим серцем ми повідомляємо про смерть Піта, нашого улюбленого керівника та засновника, — повідомляють в організації. — Його героїзм не знав межі. Він активно займався порятунком понад 200 поранених українських військових, евакуацією мирних жителів з найнебезпечніших прифронтових міст, а також доставкою гуманітарної допомоги людям у цих містах. Хоробрість і самовідданість Піта перед небезпекою були незвичайними, і його дії назавжди будуть зафіксовані в наших серцях».

Галина Жук, комерційна директорка та співзасновнця Project Konstantin, сказала, що Пітер Фуше «жив як герой і загинув як герой на полі бою».

Організація Project Konstantin, заснована у 2022 році, надає українським військовим транспортні засоби, безпілотники, уніформу та продукти харчування.

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Нагадаємо, що влітку 2022 року бойовики «ДНР» заявили про «природну смерть» громадянина Великобританії — 45-річного волонтера Пола Урі, який працював у некомерційній організації Presidium Network. Його захопили російські військові два роки тому в Запорізькій області.

Фото Project Konstantin

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