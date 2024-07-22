У столиці попрощалися з польським солдатом, який загинув за Україну

У Києві відбулася церемонія прощання з польським солдатом Міжнародного легіону територіальної оборони України Томашем Марціном Сенкалою, який загинув у Луганській області. Церемонія прощання відбулася на Байковому кладовищі, пише PAP.

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Солдату було 22 роки. На заході були присутні військовий капелан, бойові побратими та нинішній консул Польщі в Києві Павел Овад.

Томаш Марцін Сенкала народився 1 вересня 2001 року. До Міжнародного легіону територіальної оборони України вступив восени 2023 року. Загинув на полі бою 13 липня в селищі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.

Церемонія розпочалася з гімну України. «Сьогодні ми зібралися тут, щоб попрощатися з військовим, який віддав своє життя за свободу України. Своєю присутністю і молитвами ми показуємо нашу вдячність за те, що він зробив для нашої країни. Завдяки воїнам Міжнародного легіону весь світ дізнався, що ми вистоїмо і переможемо у війні з росією. — сказав ведучий церемонії. — Зараз ми пишемо історію України. І кожен, хто піде від нас, золотими літерами буде вписаний в цю новітню історію вільного демократичного світу».

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Церемонія завершилася виконанням гімну Польщі, після чого всі присутні віддали останню шану 22-річному герою, який поліг за Україну.

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«Ми завжди будемо пам'ятати його неоціненний внесок у боротьбу за цивілізований і безпечний світ», — заявив офіцер.

Солдата поховають у його рідному місті в Люблінському воєводстві.

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Раніше на фронті загинув британський волонтер, який врятував понад 200 поранених бійців ЗСУ.

На фото у заголовку Томаш Марцін Сенкала. З соцмережі Х Віктора Коваленка

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