«Зливав» позиції ЗСУ: скандальний блогер Стахів отримав підозру

Українські правоохоронці повідомили про підозру скандальному блогеру зі Львова. Він розкрив позиції українських захисників.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Оголошення підозри

При цьому СБУ не називає ім'я зрадника, але українські ЗМІ стверджують, що йдеться про «антивакцинатора» Остапа Стахіва, який під час пандемії COVID-19 поширював російську пропаганду.

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За кілька місяців до початку повномасштабної війни фігурант закликав українців влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом «руху антивакцинаторів».

При цьому, як з'ясували правоохоронці, вже під час повномасштабної війни блогер стверджував, що російську агресію нібито спричинили «треті країни», які спровокували кремль.

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Також під час одного з прямих ефірів у соцмережах підозрюваний назвав точну локацію, де перебували бійці одного з українських підрозділів, чим поставив життя воїнів під загрозу.

А ще фігурант організував онлайн-курси «журналістики», на яких навчав своїх учнів протидіяти мобілізації. Після завершення курсів він обіцяв видавати посвідчення журналіста, але натомість давав фіктивні посвідчення місцевої газети.

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Зловмиснику повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ та шахрайстві. Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємс, що в липні одразу в двох регіонах України було затримано учасників агентурної групи фсб, якою керував священик-російський агент. Вони теж намагалися встановити місця розташування підрозділів Сил оборони.

Фото СБУ

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