Дискредитував військових: до блогера-провокатора прийшла СБУ (фото)

Служба безпеки України, яка нещодавно повідомила про підозру блогеру Мирославу Олешку за дискредитацію призову, навідалася у гості до ще одного столичного блогера, який робив «скандальні» стріми

РЕКЛАМА

Як повідомляють в СБУ, кіберфахівці задокументували у Києві інформаційно-підривну діяльність столичного блогера, який у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями.

Фото СБУ

Фото СБУ

РЕКЛАМА

«Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці. За даними слідства, деструктивний контент „підігравав“ російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні», — зазначили в СБУ та додали, що російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відслідковування місць їхнього перебування.

Блогеру повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

РЕКЛАМА

«Оперативний ЗСУ» повідомляє, що йдеться про Віталія Бяльського.

РЕКЛАМА

Фігурант не з'явився на розгляд клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу, отже його буде доставлено до суду примусово на підставі ухвали про привід. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що нещодавно на Чернігівщині співробітники спецслужби викрили 20-річного місцевого мешканця, завербованого рашистами під час окупації частину регіону. У жовтні його «розконсервували».

Фото СБУ

352

Читайте нас у Facebook та Instagram