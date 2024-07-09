Сини шпигували за ЗСУ, батько керував ними з росії: СБУ повідомила про підозру пастору-зраднику

Військова контррозвідка СБУ викрила агентурну групу фсб, якою керував священик-російський агент.

Група діяла в Донецькій та Тернопільській областях.

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Резидентом ворожого осередку був пастор однієї з протестантських церков. Влітку 2023 року він виїхав з України до ЄС як багатодітний батько, а звідти прибув у росію, де почав працювати на фсб, повідомили у спецслужбі.

До роботи на ворога пастор залучив двох своїх дорослих синів.

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Одного з них, контрактника однієї із бойових бригад, СБУ затримала у квітні 2024 року. Він намагався передати російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріпрайонів Сил оборони.

Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиці ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ.

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Служба безпеки викрила його завчасно, коли він готував «звіт» для фсб.

Встановлено, що батько коригувальників був на прямому зв’язку з Сергієм Карнауховим — російським пропагандистом і кадровим співробітником фсб «під прикриттям».

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили пастору-резиденту російської спецслужби про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки зрадник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Злочинні дії його синів кваліфіковано за ч. 2 та ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми.

Нагадаємо, на початку липня СБУ викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві.

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