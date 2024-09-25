Мріяв дуже давно: Тіні Кароль зізналися у коханні просто на сцені

Відома зіркова «дачниця» Тіна Кароль, яка вирощує у себе на подвір'ї навіть шовковиці, отримала зізнання у коханні на концерті у Львові.

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Виявилося, що блогер Ніколас Карма, який відомий завдяки проєкту в мережі «Скільки коштує ваш лук?», вирішив зробити сюрприз зірці, і під час виступу Тіни вийшов на сцену з величезним букетом червоних троянд.

Як виявилося, «традиційне» запитання для «лук» було лише прикриттям для початку розмови.

Але Кароль чесно зізналася, що за білий корсет заплатила 7 500 гривень, а чорна довга спідниця обійшлася їй у 3 тисячі гривень. Щодо взуття, то чорні босоніжки на підборах коштують, за словами виконавиці, 5 200 гривень.

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Після інформації про образ, Карма вирішив неочікувано зізнатися у коханні знаменитості та став на одне коліно.

«Мріяв давно про це вам сказати. Дякую, що ви в нашій країні є. Нехай це розлітається всюди: я вас кохаю, Тіно Кароль! Кохаю вас», — заявив блогер на відео, яке опублікував в своєму Instagram.

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Реакція підписників була очікувано доброю.

«Ніколас та Тіна були б гарною парою. Вони такі щирі і талановиті люди», «Неймовірне відео», «Оце так сюрприз», «Вау! Це прекрасно», «Кайфую від вас», — написали читачі.



Цікаво, що сама Кароль теж прокоментувала цей ролик в мережі. Вона лаконічно підписала витівку Ніколаса словом «Пустун» і додала смайлик у вигляді вогника.

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Нагадаємо, що «ФАКТИ» писали про ще один випадок кохання: шанувальники «вичислили», за кого вийшла заміж наша «юна бджілка» Аліна Гросу.

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