Злякалися Приходько? Влада Молдови заборонила концерт співачки

6 жовтня у Кишиневі у клубі Club Skal має відбутися концерт відомої української співачки Анастасії Приходько. Столиця Молдови рясніла рекламними плакатами та афішами майбутнього заходу під назвою «National University Empire Club». Однак несподівано для багатьох влада Молдови ухвалила рішення заборонити концерт Приходько. За інформацією молдовських пабліків у телеграмі, самій співачці та її колективу загрожує заборона на в'їзд до Молдови, пише телеграм-канал Moldova 24.

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Зазначається, що основна причина заборони нібито полягає в абревіатурі назви вечірки «NU EC». За інформацією джерел, влада інтерпретувала її як «Ні ЄС», тобто «Ні Європейському союзу». Хоча румунською мовою «Ні ЄС» пишеться як «NU EU». А це означає, що абревіатура ніяк не відповідає інтерпретації офіційного Кишинева, попри політичні погляди Анастасії Приходько.

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Як відомо, українська співачка раніше відзначилася своїми висловлюваннями щодо вступу України до ЄС. Відео зі своїми роздумами вона опублікувала у TikTok. Зокрема, співачка виступила проти Євроінтеграції. Приходько заявила, що «вони самі розпочали цю історію, не питаючи нас. Самі її продовжують, самі це все роблять». Під словом «самі» вона, мабуть, мала на увазі владу.

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На тлі майбутніх президентських виборів та референдуму про євроінтеграцію концерти Анастасії Приходько можуть стати політичним інструментом, оскільки питання вступу Молдови до ЄС залишається важливим для чинної партії. Референдум у Молдові заплановано на 20 жовтня.

Як пишуть молдовські пабліки, на сьогодні концерт скасовано, а всю рекламну кампанію припинено — у Кишиневі зняли всі афіші та зупинили реалізацію квитків. Сама співачка видалила анонс заходу зі своїх сторінок у соцмережах, і тепер її пабліки мовчать, але на сайті співачки анонс концерту досі розміщений.

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Зі сторінки співачки в соцмережі

За інформацією молдовських телеграм-каналів, Служба безпеки та інформації Молдови провела допити всіх причетних до організації концерту, зокрема рекламних операторів та представників муніципалітету Кишинева, які дозволили проведення та розміщення реклами виступу.

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Раніше Анастасія Приходько розповідала про приниження з боку Меладзе та боротьбу із зайвою вагою.

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