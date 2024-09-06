“Наші нові обіцянки у храмі”: популярна співачка вдруге повінчалася

Популярна співачка Анастасія Приходько, яка розповіла про приниження з боку Костянтина Меладзе, вдруге повінчалася зі своїм чоловіком. Пара разом вже 11 років та цього року вирішила оновити свої обітниці у церкві.

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Про важливу подію у житті Анастасія повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі та виклала світлини з церкви. Співачка була одягнена в білу сукню, а волосся прикрасила червоним намистом. А для святкової вечері пара обрала суші.

«Сьогодні ми святкуємо 11 років разом, — написала Приходько. — Сталеве весілля! Дякую своїм друзям, які стали свідками наших нових обіцянок у храмі! Сьогодні була надзвичайна служба в храмі, яку провів для нас отець Іоанн».

Анастасія і Олександр вирішили оновити свої обітниці у церкві

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Нагадаємо, у стосунках Анастасії та Олександра були й непрості етапи. Після пʼяти років сумісного життя пара була на межі розлучення. Але згодом їм вдалося побороти кризу. У родині виховуються два спільних сини — Гордій та Лука. Від попереднього шлюбу в Анастасії є донька Нана.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан повідомила про заручини.

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