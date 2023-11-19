«Мені здавалося, що це страшний день»: Анастасія Приходько — про приниження з боку Меладзе та боротьбу із зайвою вагою

Українська співачка Анастасія Приходько, яка раніше зізнавалася, що спроба поїхати на «Євробачення» через Костянтина Меладзе перетворилася на пекло, розповіла подробиці своїх стосунків із продюсером.

РЕКЛАМА

В інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.ua «Наодинці» вона зізналася, що їхні стосунки зіпсувалися після «Євробачення-2009».

«Костянтин Меладзе після „Євробачення“ почав роздавати мої пісні, ніби він хотів знищити проект „Анастасія Приходько“. Лейбл розірвав зі мною контракт, мені о сьомій ранку купили квиток і сказали їхати до Києва. Потім почали роздавати твої пісні. Ти розумієш, що ще позавчора тобі були оплески усієї Європи, а сьогодні ти сидиш удома і ти нікому не потрібна. Ти розумієш, що не маєш ані пісень, ані продюсера», — розповіла артистка.

Повернувшися до України, Анастасія Приходько зайнялася кар'єрою, у її житті почало все налагоджуватись, і тоді знову «на горизонті» з'явився Меладзе з темою участі співачки у проекті «1+1». Той день, за словами артистки, їй видався страшним.

РЕКЛАМА

«Він казав, що у тебе ще підписаний контракт, він тоді сказав, що всі гонорари, які будуть йти від „1+1“, він забиратиме собі, а мені платитиме лише 10%. Це такий другий удар був, але я і це витримала. Він мені сказав, що чекає, коли ти п'яною валятимешся під парканом і так закінчиться твоє артистичне життя», — згадала вона і додала, що продюсер принижував її і «отримував від цього задоволення».

Також Анастасія Приходько відверто розповіла, що за час повномасштабної війни вона сильно погладшала — з 53 до 65 кілограмів. Причиною став стрес. Наразі вона намагається боротися із зайвою вагою:

РЕКЛАМА

«Коли я в стресі, я їм солодке, і п'ю. Торік я почала набирати, тому що були обстріли. Що я робила? Я пила та їла. Новий рік — я п`ю та їм. Травень — я їм. Ось це все. Я намагаюся тримати себе в руках, але я жива людина», — каже співачка та додає, що зараз практикує голодування, яке їй дається нелегко. Настя каже, що вона любить смачно поїсти та випити.

«Трішки схудла. Виходить, чесно кажучи, погано. Іноді хочеться випити, з'їсти солодкого, пожерти на ніч. Третій день я тримаю себе в руках. Я голодую. Це не інтервальне голодування, це просто потрібно їсти один раз близько п'ятої вечора. Я так вже роблю третій день», — зізналася Анастасія Приходько.

РЕКЛАМА

До Нового року вона хоче скинути 10 кілограмів, а якщо це не вдасться, то погрожує «пройтися голою Хрещатиком».

Нагадаємо, що цього року артистка мала серйозні проблеми зі здоров'ям — ускладнення після захворювання викликали в неї втрату слуху.

Фото зі сторінки Анастасії Приходько у соцмережах

125

Читайте нас у Facebook та Instagram