У день народження Порошенка блогер Олещук опублікував найбільш шокуючі факти з його біографії

За весь час перебування на державних посадах Петро Олексійович робив все можливе, щоб Україна опинилася абсолютно неготовою до вторгнення путіна: з розграбованою армією, знищеними добробатами, російською мовою та церквою, слабкою економікою, — політичний експерт Петро Олещук опублікував найбільш знакові факти з біографії Порошенка у його 59-й день народження.

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Зокрема експерт в іронічній манері пригадав 10 фактів про очільника «Євросолідарності». Серед них: створення СДПУ (о) разом з Медведчуком, робота міністром економіки та закордонних справ в уряді Азарова-Януковича, знищення добробатів, провальний проєкт фортифікацій «Стіна», грабування армії разом зі Свинарчуками, розкрадання коштів на оборонних спорудах.

Окрім армії, експерт назвав провали Порошенка і за іншими напрямками.

«Мова! Могучій руський язик не загине в Україні, поки ним спілкується Петро Олексійович, а його діти носять футболки з написом Russia. Віра! Щоб сподобатися Віктору Федоровичу, прихожанин РПЦ Порошенко записався в секцію паламарів Російської православної церкви і водив хресні ходи», — пише Олещук.

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Серед інших звинувачень на адресу Порошенка: бізнес на газовій трубі із путіним, збагачення під час війни у 20 разів та входження в трійку олігархів, торгівля вугіллям із терористами з ОРДЛО.

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Нагадаємо, Петро Порошенко увійшов у ТОП-3 найбагатших людей України.

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