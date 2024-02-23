В Україні визначили чільну десятку найбагатших нардепів

П'ятий президент України та лідер фракції «Європейська солідарність», який раніше потрапив у трійку найзаможніших українців, пропустивши вперед Ріната Ахметова та Віктора Пінчука, очолив ТОП-10 найбагатших народних депутатів.

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Всього лише десять народних депутатів разом володіють понад $ 475,2 млн грошових активів, пише видання NV, журналісти якого склали рейтинг з огляду на статки, які були задекларовані за 2022 рік.

№ 1: Петро Порошенко, фракція «Євросолідарність"ю

Згідно з декларацією-2022, його грошові активи складали $ 406,8 млн. На банківських рахунках колишній президент тримав $ 10,9 млн, 9 млн євро, 233,7 тис. британських фунтів та 270,3 тис. грн. У готівці він зберігав $ 59,9 млн та 316,6 млн грн. Порошенко також мав майже 8,2 млн грн внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ. Окрім того, він позичив 1,1 млн грн сторонній особі.

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Дружина політика Марина у банках тримала 90,7 тис. євро, 23,9 тис. британських фунтів, $ 1,4 тис. та 162,3 тис. грн. Вона також зазначила майже $ 53,2 тис. у банках, які належали її померлому батьку.

№ 2: Вадим Столар, представник забороненої ОПЗЖ

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Забудовник Вадим Столар задекларував у 2022 році $ 27,7 млн грошових активів. У банку він тримав $ 3,5 млн, 969,9 тис. євро, 1,9 млн еміратських дирхамів та 8,9 тис. грн. Він мав ще $ 1,2 млн та 300 тис. євро інвестицій. Політик виявився щедрим позичальником: $ 9,4 млн, 3,5 млн євро та 69,7 млн грн він позичив іншим особам. У готівці нардеп тримав $ 30 тис., 65 тис. євро, 2 млн еміратських дирхамів та 140 млн грн.

Його дружина Інна Майструк на банківських рахунках зберігала 1 млн євро та 85,5 тис. грн. А у готівці вона тримала 440 тис. євро та 3 млн грн.

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№ 3: Дмитро Ісаєнко, член депутатської групи «Відновлення України».

Колишній чиновник-будівельник Міноборони Дмитро Ісаєнко задекларував за 2022 рік $ 11,28 млн. Згідно з декларацією, на банківських рахунках він зберігав 13,3 тис. євро, $ 500 та 502,2 тис. грн. При цьому у готівці в нього було $ 8,8 млн та 35,8 млн грн.

Водночас його дружина Наталя мала $ 16,2 тис., 1,9 тис. євро та 563,5 тис. грн у банках, а також $ 1,45 млн та 1,27 млн грн готівкою.

№ 4: Степан Івахів, член групи «За майбутнє».

Співвласник холдингової компанії «Континіум» та мережі автозаправок WOG задекларував за 2022 рік $ 10,4 млн. На банківських рахунках нардеп зберігав $ 1,2 млн, 59,5 тис. євро, 108 британських фунтів та 3,4 млн грн, у готівці — $ 190 тис., 35 тис. євро та 200 тис. грн. Він зазначив 5,38 млн як «право вимоги за грошовим зобов’язанням», а також 2,5 млн євро, 221 тис. злотих та 3,9 млн грн як кошти, позичені іншим особам. Окрім того, він зберігав $ 1,4 тис. та 101,8 тис. грн на брокерських рахунках, а також мав 6,2 млн грн внесків до кредитних спілок.

Депутат також задекларував активи своєї колишньої дружини Світлани. У банках вона мала $ 274,9 тис., 83,8 тис. євро, 556,5 тис. грн та 2 тис. злотих, а також 100 тис. грн готівкою. Окрім того, жінка позичила 200 тис. грн.

№ 5: Олександр Герега, член депутатської групи «За майбутнє».

Олександр Герега та його дружина Галина, власники «Епіцентр-К», посіли третє місце рейтингу з $ 9,7 млн грошових активів. Нардеп на банківських рахунках у 2022-му зберігав 819,2 тис. євро та 97,8 млн грн, а у готівці — $ 900 тис. та 900 тис. євро. Він також зазначив у декларації 1,6 млн грн як внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ.

Галина Герега у банках тримала 1,88 млн євро, $ 135,3 тис. та 860,2 тис. грн, а також $ 900 тис., 700 тис. євро та 480 тис. швейцарських франків готівкою. Дружина нардепа також, як вказав її чоловік у своїй декларації, мала 1,6 млн грн внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ.

№ 6: Віталій Борт, представник забороненої ОПЗЖ.

Завдяки дружині колишній регіонал Віталій Борт опинився на шостому місці рейтингу з $ 8,96 млн грошових активів. Сам нардеп мав у 2022 році $ 732 тис., 627 тис. євро та 1 млн грн готівкою, а також $ 3,1 тис., 2,6 тис. євро та 279,5 тис. грн у банках.

Його дружина Ольга тримала майже 6,5 млн грн та $ 12,7 тис. у банках, а також $ 283 тис., 250 тис. євро та 3 млн грн у готівці. Жінка також позичила $ 1,3 млн та майже 209 млн грн третім особам.

№ 7: Григорій Суркіс, депутат від забороненої ОПЗЖ.

Григорій Суркіс задекларував за 2022 рік майже $ 7,8 млн. Він зазначив, що у банках тримав $ 1,7 млн, 225,5 тис. євро та 61,1 тис. грн, а у готівці — $ 2,3 млн, 7,5 тис. євро, 46 тис. британських фунтів та 2,1 млн грн. Окрім того, нардеп позичив своєму братові Ігорю Суркісу 123,5 млн грн. Він також вказав 174,5 тис. грн, що належать кредитору.

№ 8: Олександр Сова, фракція партії «Слуга народу».

Власник ювелірного бренду SOVA Олександр Сова задекларував у 2022 році майже $ 5,2 млн грошових статків. За 2022 рік він задекларував $ 2,2 млн, 450 тис. євро та 468,6 тис. грн готівкою, а також 63,2 тис. грн на карті. Депутат також вказав 2 млн грн як заборгованість за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі. Його дружина Людмила зберігала $ 440 тис. та 66,7 млн грн у готівці, а також 7,4 млн грн та $ 12,5 тис. на карті.

№ 9: Юлія Тимошенко, лідерка фракції «Батьківщина».

Юлія Тимошенко вказала у декларації-2022 $ 5 млн грошових активів, $ 4 млн з яких вона позичила своїй донці Євгенії. Вона зберігала $ 346,4 тис. та 100 тис. грн у готівці, та майже 1,2 млн грн у банку. Вона також вказала 186 тис. грн у вигляді застави.

Тим часом її чоловік мав $ 456,8 тис., 150,8 тис. євро, 310 тис. грн готівкою, у банку тримав 20,2 тис. євро. Йому також належали 26 тис. євро та 400 тис. чеських крон позичених коштів.

№ 10: Олег Семінський, депутат від «Слуги народу».

Олег Семінський, колишній голова правління Нафтогазвидобування, задекларував за 2022 рік сумарно $ 4,1 млн грошових активів. Він зберігав 1 млн євро та 73,8 тис. грн у банках, у готівці — $ 200 тис., 100 тис. євро та 300 тис. грн. При цьому Семінський позичив іншим особам $ 368,5 тис. та 89,8 млн грн.

В редакції зазначили, що складали рейтинг, обираючи серед майже 400 депутатів, які мали найбільші грошові активи, до числа яких не входять акції, облігації чи корпоративні права.

Статки NV рахував у доларах за таким курсом: 1 долар — це: 38 грн; 0,93 євро; 0,79 британського фунта; 1,32 канадського долара; 4 польських злотих; 0,89 швейцарського франка; 3,62 дирхама ОАЕ; 22,3 чеських крон.

Раніше міжнародне об’єднання з боротьби з бідністю у світі Oxfam повідомляло, що п'ять найбагатших людей світу подвоїли свої статки за три роки. Так, статки керівника компанії Tesla Ілона Маска, Бернара Арно, власника компанії з виробництва предметів розкоші LVMH, засновника Amazon Джеффа Безоса, Ларрі Еллісона з Oracle та інвестиційного гуру Уоррена Баффета зросли на 114 відсотків у реальному вираженні з 2020 року.

Фото Pixabay

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