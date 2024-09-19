Нічна атака окупантів: ППО збила 42 ударних дрони та керовану авіаракету
Вночі 19 вересня росіяни атакували не тільки Харків та Дніпропетровщину, а й інші області України.
Так, протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 46-ти засобів повітряного нападу противника.
Зокрема по Харківщині рашисти вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу «shahed» (райони пусків: приморсько-ахтарськ та курськ — рф).
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою було збито усі 42 ударних БпЛА!
Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Крім того, російський ворог втратив більше тисячі своїх військових та 14 танків.
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