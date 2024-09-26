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Актор Олексій Панін заочно отримав в росії шість років позбавлення волі за Кримський міст

19:59 26 вересня 2024
Олексій Панін

Російського актора Олексія Паніна заочно засудили до 6 років колонії у справі виправдання тероризму, повідомляє «Медиазона».

Приводом для кримінального переслідування стала посада актора про вибух на Кримському мосту в день народження володимира путіна, написана 8 жовтня 2022 року.

«Не можу приховати своєї радості від того, що у путінський день народження Україна роз'їбала Кримський міст. Шкода лише, на ті гроші, які в нього вбухали, можна було врятувати тисячі хворих діточок», — йдеться в телеграм-каналі актора, який зараз прихований.

У суді проти актора виступили троє свідків. Це 36-річний оперативник Центру «Е» Олег Скворцов, який проводив огляд каналу Паніна, а також 61-річний військовий пенсіонер Олексій Кулаков, який у ролі понятого брав участь у цьому огляді — за його словами, понятим він став, просто проходячи повз управління МВС на Петрівці.

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26-річний москвич Гліб Юрасов сказав, що взимку 2023 року він у якомусь телеграм-каналі дізнався про пост Олексія Паніна, а влітку йому зателефонували зі СК і самі запропонували «дати коментар щодо цієї публікації» — чому подзвонили саме йому, він пояснити не зміг.

Як писали «ФАКТИ», кілька років тому Панін заявив, що мешканці Криму, навіть ті, хто був орієнтований на росію, розчаровані станом справ на півострові і хотіли б повернутися до України.

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