На Херсонщині росіяни атакували КАБами Інгулець, постраждала дитина (фото)

В четвер, 27 вересня, російські загарбники, які вночі били ракетами та дронами-камікадзе по Україні, атакували КАБами село Ігнулець що на Херсонщині.

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Як повідомляють в Херсонській ОВА, авіаудару було завдано близько пʼятої ранку. Під час бомбардування постраждала чотирирічна дитина, яка находилася вдома. У хлопчика — вибухова травма, контузія та садна.

Фото Херсонської ОВА

Фото Херсонської ОВА

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Також стало відомо про те, що зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки «шахедами» Одещини. Станом на зараз відомо про трьох загиблих і 14 поранених, серед яких троє дітей: двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка.

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Пошкоджена цивільна інфраструктура: приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автівки.

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Нагадаємо, що сьогодні росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу — ворог поцілив у поліцейський відділок, під завалами якого можуть знаходитися люди.

Фото Херсонської ОВА

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