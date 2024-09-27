Ворог вдарив балістикою по Кривому Рогу, є влучання (фото, відео)

Російські загарбники, які вночі вдарили ракетою по Дніпру, продовжують атакувати Дніпропетровщину.

Так, ранком у п'ятницю, 27 вересня, ворожа ракета вдарила по адміністративній будівлі у Кривому Розі. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак не виключив, що під завалами можуть бути люди.

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Ось що розповів мер міста Олександр Вілкул.

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В МВС уточнили, що удар прийшовся по поліцейському управлінню: «Росіяни завдали ракетного удару по поліцейському управлінню у Кривому Розі. Унаслідок атаки є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди. Руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджені приватні будинки, розташовані поруч. На місці працюють усі необхідні служби. Триває пошуково-рятувальна операція».

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На цей час повідомляють про трьох постраждалих.

Перед обстрілом міста Повітряни сили ЗСУ попереджали про балістичну загрозу з півдня.

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Також у командуванні ПС підбили підсумки роботи ППО у нічт проти 27 вересня, коли ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків: Приморсько-Ахтарськ — рф).

«В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА типу „Shahed“. Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про наслідки масованого удару по місту Ізмаїл — троє людей загинули, більше 10 постраждали. Атаки зазнала, у тому числі, й житлова забудова.

Фото «Кримський вітер»

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