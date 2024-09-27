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Події

Ворог вдарив по Ізмаїлу: троє людей убиті, 11 поранені (фото, відео)

9:05 27 вересня 2024
Будинок, що горить

Російські загарбники, які у ніч проти 27 вересня завдали ударів по Дніпру та Запорізькій області, ближче до ранку з повітря атакували місто Ізмаїл, що на Одещині.

«Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина», — повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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За словами Олега Кіпера, в місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

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Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, що днями росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М» по припортовій та цивільній інфраструктурі Одеси. Також пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Антігуа. Є жертви та постраждалі.

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Фото зі сторінки Олега Кіпера

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