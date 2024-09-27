Довго не «пручалася»: співачка Лана Дель Рей вийшла заміж за мисливця на алігаторів через місяць після знайомства

39-річна співачка Лана Дель Рей, який виступає хедлайнером провідних музичних фестивалей світу, та її бойфренд, 56-річний мисливець на алігаторів Джеремі Дюфрен, одружилися. Пара зіграла весілля біля затоки у місті Де Аллемандс (штат Луїзіана), де коханий зірки працює гідом.

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Знімки з урочистостей опублікували в Daily Mail. Лана була одягнена у класичну весільну сукню з пишною спідницею, а її волосся прикрасила стрічка. Наречений був у чорному костюмі.

Фото Daily Mail

До вівтаря зірку вів її батько Роберт Грант. На святі, організованому у міської гавані, були присутні лише найближчі члени сімей пари та друзі.

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Фото Daily Mail

Офіційно про роман однієї з найпопулярніших співачок сучасності та організатора турів у компанії Arthur's Air Boat Tours стало відомо у серпні цього року.

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«Лана довго не пручалася, — так жартома виданню прокоментував їхній роман один з гостей на весіллі. — Цей „Данді“ їй відразу сподобався».

Фото Daily Mail

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Вперше Лана познайомилась з Джеремі більше чотирьох років тому і неодноразово користувалася його послугами як гіда по розпліднику алігаторів, а також публікувала спільні фото в соцмережах. Шанувальники зірки були впевнені, що між ними лише дружба. Дюфрен раніше був одружений, у нього двоє дітей.

Журналісти нагадують, що Лана Дель Рей раніше зустрічалася із продюсером Стівеном Мертінсом. Їхні стосунки тривали сім років, і вона називала його любов'ю всього свого життя. Пізніше у неї були романи з солістом гурту Kassidy Баррі Джеймсом О'Ніллом, з італійським фотографом і режисером Франческо Карроззіні, музикантом Джеральдом Ерлом Гіллумом. Останнім відомим коханим співачки був поліцейський Шон Ларкін. Пара розлучилася 2020 року.

Раніше «ФАКТИ» писали про «дипломатичний» скандал навколо Аліни Гросу, завдяки якому стало відомо, за кого насправді співачка вийшла заміж.

Фото Daily Mail

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