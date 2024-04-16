Після російського «пекла» — на фестиваль у США: на Coachella-2024 виступила українська діджейка Miss Monique

Зараз в США проходить один з найбільш відомих у світі фестивалів музики та мистецтв Coachella Valley, на якому в різні роки вважали за честь виступити зірки першої величини: Мадонна, Бейонсе, Тейлор Свіфт, інші. В цьому році хедлайнерами фестивалю стали Лана Дель Рей, Le Sserafim, Doja Cat, Le Sserafim, Хацуне Міку, Ateez, Tyler, The Creator.

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Фестиваль проводиться у Каліфорнії під час вікендів: перша частина пройшла 12−14 квітня, друга має відбутися з 19 по 21 квітня.

Саме в перший день фестивалю, 12 квітня, на ньому відбувся виступ української діджейки Miss Monique (Олесі Аркуші), пише «Український шоубізнес».

«Один із днів, який я ніколи не забуду у своєму житті — моя перша Coachella. Останнє фото я планую роздрукувати та повісити на стіну у своїй кімнаті, як нагадування про цей унікальний фестиваль», — написала вона у соціальній мережі.

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Відомо, що Олеся — родом з України, своє покликання знайшла на початку 2010-х. Перебуваючи в Києві, Miss Monique поступово зробила собі ім'я та стала одним із найвідоміших діджеїв у Східній Європі. Miss Monique також вважається найвідомішою жінкою з-поміж прогресив-хаус-художників в Європі.

На початку кар'єри Олеся свідомо змінила сценічне ім'я, оскільи вважала, що «Олеся Аркуша» буде дуже складним для іноземців.

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З 24 лютого 2022 року Miss Monique та її сім'я перший тиждень спали в автомобілі на підземному паркінгу Києва, потім на початку березня були змушені виїхати до Вінниці, а через кілька днів — з України. Вона назвала напад роcії «пеклом» і «найважчим досвідом у своєму житті». Хоча її музика не змінилася, вона та її лейбл Siona Records припинили підтримувати та співпрацювати з російськими артистами (які, на її подив, здавалося, продовжували свої справи, наче війни не було).

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Зараз Miss Monique продовжує підтримувати Україну (на її сайті — список виступів до кінця літа), та збираючи гроші для своїх співвітчизників і колег, які віддають свої життя за свободу і незалежність батьківщини.

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