Наводив удари на колони техніки ЗСУ: правоохоронці арештували фельдшера-зрадника з кола блогера «Лохматого»

Співробітники СБУ, які нещодавно повідомили про підозру скандальному блогеру зі Львова, який розкривав позиції українських захисників, затримали на Вінниччині агента рф, який «сідав на хвіст» колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати ворожі удари.

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«Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб, який працював на рф у центральних регіонах України. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової. Під „прицілом“ ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей. За даними слідства, російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар», — йдеться у повідомленні.

Для цього фсб дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині, на якого ворог звернув увагу через його прокремлівську активність у Телеграм-каналах.

Фото СБУ

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Ворожий агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони. Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант «сів їй на хвіст» і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні.

Зрадника вчасно викрили та затримали поблизу його помешкання. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

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«На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із „зв'язковим“ фсб — Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер „Лохматий“) з Донецька. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)», — зазначили в СБУ та додали, що зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Києві було викрито банду рекетирів, яку очолював громадянин рф. Іноземець вже відбув тюремний строк в українській в’язниці за матеріалами СБУ — у 2017 році суд дав йому 5 років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні «Восток», яке воювало проти сил АТО.

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Фото СБУ

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