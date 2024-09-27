Трагедія в Полтаві: чоловік підпалив себе у приміщенні обласної військової адміністрації

Сьогодні, 27 вересня, у Полтаві стався трагічний випадок — 71-річний чоловік підпалив себе у приміщенні обласної військової адміністрації.

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Про це повідомили у Нацполіції.

За попередньою інформацією, близько дванадцятої години дня у приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації 71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.

Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення ОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками ушпиталили.

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На місці працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку та обставини події.

Водночас, за даними місцевих ЗМІ, чоловік має статус ВПО, він проживав у модульному містечку на вул. Медичній, 1 та мав нестійкий психологічний стан.



Раніше «ФАКТИ» писали про випадок у Польщі, де громадянин України підпалив себе перед будівлею Генерального консульства України у Кракові. 63-річний українець вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова українець адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.

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