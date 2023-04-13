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Світ

Українець підпалив себе біля Генконсульства у Кракові: що відомо

15:51 13 квітня 2023
Самоспалення

У Польщі, яка прийняла в себе багато українських біженців, громадянин України підпалив себе перед будівлею Генерального консульства України в Кракові, пише RMF24.

Інцидент стався близько 7:50 ранку. 63-річний українець вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова українець адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством. Потім він облив себе легкозаймистою речовиною, підпалив та почав тікати. Чоловіка загасили поліцейські та випадкові свідки події. Його ушпиталили, лікарі оцінюють його стан як критичний.

«Пацієнт перебуває у Малопольському опіковому та пластичному центрі нашої лікарні. Команда виборює його життя. Стан чоловіка критичний», — повідомила Едіта Пшибильська, прессекретар Спеціалізованої лікарні імені Людвіка Ридигера у Кракові.

Як писали «ФАКТИ», з 1 березня українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і живуть у наданому їм житлі, повинні покривати половину вартості проживання з лімітом у 40 злотих (8,50 євро) на день.

Фото: RMF FM

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