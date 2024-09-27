Вкрали понад 36 млн грн на закупівлі запчастин для літаків ЗСУ: правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю та його спільникам

Фахівці СБУ, БЕБ у взаємодії з керівництвом «Укроборонпрому» викрили нові епізоди розкрадання бюджетних коштів при придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.

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Йдеться про злочинну схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України, зазначили в СБУ.

Тоді колишнього директора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 млн грн під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі.

Наразі правоохоронці задокументували додатково ще 32 млн грн, які фігурант разом зі спільниками вивів «у тінь».

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Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 36 млн грн.

«За матеріалами справи, схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які на завод постачали „свої“ підприємства. При цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками „схеми“», — йдеться у повідомленні.

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Наразі ексдиректору держпідприємства (заочно), його колишній заступниці, шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам повідомлено (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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В СБУ повідомили, що колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

Раніше ми писали про «схеми» в Міноборони, де чиновники вкрали майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів.

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