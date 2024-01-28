У СБУ розповіли, як чиновники Міноборони вкрали майже 1,5 млрд. гривень на закупівлі снарядів (фото)

Чиновників оборонного відомства та менеджерів «Львівського арсеналу» викрито на присвоєнні майже 1,5 млрд грн на закупівл снарядів

Служба безпеки України за сприяння Міністерства оборони України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній. Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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«За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь „Львівський арсенал“. Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом. Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Завдяки вжитим заходам викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їхнього повернення до бюджету України.

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В Міноборони додали, що жодна поставка не відбулась, попри зобов'язання розпочати їх у грудні 2022 року. Контракт був передплачений на 97%.

П'ятьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Зокрема, підозру отримали колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник — представник іноземної комерційної структури.

Фото СБУ

Одного з фігурантів — ексчиновника МО — було затримано на спробі виїхати за межі України, він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці розслідують так звану «справу Гринкевичів», яка також стосується постачання ЗСУ.

Фото СБУ

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