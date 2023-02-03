Харчування військових: СБУ ліквідувала схеми розкрадання підприємствами Міноборони 100 млн бюджетних коштів

Після скандалу із завищеними цінами на продукти для військових Служба безпеки України викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. За попередніми даними, сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Фігурантами справи є посадовці одного з департаментів Міноборони, які уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць дислокації військових. При цьому бюджетні гроші свідомо було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання для надання відповідних послуг. Тож замість постачання до ЗСУ визначених обсягів продовольчої продукції учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм.

Вилучені готівкові кошти

На підставі зібраних доказів двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до протиправної діяльності.

Цю ж статтю Карного кодексу інкримінують також командиру однієї з військових частин на Київщині, якого викрито на розкраданні майже 2,4 млн грн, виділених на харчування особового складу.

"Коштовне" м'ясо, закуплене для ЗСУ, виявилося неякісним

До незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування «відкату».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у кінці січня у відставку подав причетний до корупційного скандалу з харчуванням для ЗСУ заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Після цього до нього прийшли з обшуками і оголосили про підозру.

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