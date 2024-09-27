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Чемпіонат України з футболу, 8-й тур, 27 — 30 вересня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

20:21 27 вересня 2024
Верес&nbsp;— Шахтар

У п'ятницю, 27 вересня, матчем у Рівному за участю «Шахтаря», який зіграв у Лізі чемпіонів внічию з «Болоньєю» (0:0), стартувала програма 7-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 8-й тур

27 вересня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Кльоц, 81 — Судаков, 65, з пенальті). Юніорські склади — 1:2.

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«Шахтар»: Різник, Педро Енріке (Швед, 85), Матвієнко, Бондар, Конопля, Криськів, Бондаренко, Судаков, Невертон, Педріньо (Зубков, 46), Траоре (Егінальдо, 72).

У 8-му турі УПЛ також зіграють: 28 вересня (субота) — «Кривбас» — «Олександрія» (13:00), ЛНЗ — «Чорноморець» (15:30), «Карпати» — «Полісся» (18:00); 29 вересня (неділя) — «Оболонь» — «Інгулець» (13:00), «Рух» — «Колос» (15:30), «Лівий берег» — «Динамо» (18:00); 30 вересня (понеділок) — «Зоря» — «Ворскла» (18:00).

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Становище команд:

1. «Динамо» — 16 очок (6 матчів);

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2. «Олександрія» — 16 (6);

3. «Полісся» — 14 (6);

4. «Шахтар» — 13 (7);

5. ЛНЗ — 11 (7);

6. «Кривбас» — 11 (6);

7. «Рух» — 11 (6);

8. «Ворскла» — 9 (7);

9. «Зоря» — 9 (7);

10. «Карпати» — 8 (7);

11. «Лівий берег» — 6 (7);

12. «Чорноморець» — 6 (7);

13. «Верес» — 6 (8);

14. «Колос» — 6 (7);

15. «Інгулець» — 4 (7);

16. «Оболонь» — 2 (7).

Бомбардири: 6 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»); 4 — Ігор Краснопір («Рух»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Артем Бондаренко («Шахтар»); 3 — Олександр Філіппов, Кирило Ковалець (обидва — «Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Данило Сікан, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»), Амбросій Чачуа («Карпати»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у поєдинку чемпіонату України розгромив «Оболонь».

Фото ФК «Шахтар»

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