«Шахтар» з незабитим пенальті вивіз нічию з Італії: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, донецький «Шахтар», який розгромив в УПЛ «Карпати» (5:2), поєдинком на стадіоні «Ренато Дал'Лара» у Болоньї проти місцевого однойменного клубу стартував в основному раунді оновленої Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів. 1-й тур

«Болонья» (Італія) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 0:0

«Шахтар»: Різник, Бондар, Конопля (Вінісіус Тобіас, 40), Педро Енріке, Матвієнко, Криськів, Судаков (Марлон Гомес, 79), Бондаренко (Степаненко, 79), Егінальдо, Зубков (Траоре, 79), Сікан (Невертон, 35).

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На 4-й хвилині Судаков («Шахтар») не реалізував пенальті.

Суперник донеччан після першого за 60 (!) років виходу до основного раунду Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів) розлучився не лише з групою провідних футболістів, а й з головним тренером Тьяго Моттою, котрий очолив «Ювентус». І новий сезон у серії А «Болонья» розпочала, відверто кажучи, не дуже — три нічиї та дві поразки у п'яти стартових турах (17-е місце).

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Не вразив на старті УПЛ і чинний чемпіон України «Шахтар», який встиг програти «Поліссю» (0:1) та «Олександрії» (3:4).

Але Ліга чемпіонів є Ліга чемпіонів. Там і рівень інший, і солідні гроші платять (2,6 млн євро за кожну перемогу).

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«Шахтар» отримав чудовий шанс повести в рахунку вже на 4-й хвилині, але Судаков, пробиваючи пенальті, який заробив бразилець Егіналдо, програв дуель польському голкіперу «Болоньї» Скорупському.

На жаль, це були ще не всі біди гірників цього вечора. До перерви наставник донеччан Марино Пушич змушений був замінити Сікана та Коноплю, які отримали травми.

Але, попри всі проблеми, чемпіон України зміг зачепитися в Італії за нічию, набравши перше очко у загальній турнірній таблиці ЛЧ (з 36 команд). Якщо що, «Болонья» ніколи не програвала вдома у турнірах під егідою УЄФА (15 перемог у 24 матчах).

Ще в одному поєдинку ігрового дня чеська «Спарта» перемогла вдома кривдника київського «Динамо» австрійський «Зальцбург» — 3:0 (Кайрінен, 2, Олатунжі, 42, Лачі, 58).

В решті зустрічей 18 вересня в Лізі чемпіонів зіграють (початок о 22:00): «Брюгге» (Бельгія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Манчестер Сіті» (Англія) — «Інтер» (Італія), ПСЖ (Франція) — «Жирона» (Іспанія), «Селтик» (Шотландія) — «Слован» (Словаччина).

Нагадаємо, що, починаючи з нинішнього сезону, УЄФА запровадив новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Інші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

«Шахтар» надалі зіграє в Лізі чемпіонів: 2 жовтня — з «Аталантою» (на домашньому стадіоні «Фельтінс-Арена» в Гельзенкірхені), 22 жовтня — з «Арсеналом» (в гостях), 6 листопада — з «Янг Бойз» (вдома), 27 листопада — з ПСВ «Ейндховен» (в гостях), 10 грудня — з «Баварією» (вдома), 22 січня 2025-го — з «Брестом» (вдома) та 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (у гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» поступилося за сумою двох зустрічей «Зальцбургу» і не змогло пробитися до Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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