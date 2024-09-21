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Чемпіонат України з футболу, 7-й тур, 21 — 23 вересня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

14:52 21 вересня 2024
Чорноморець&nbsp;— Карпати

У суботу, 21 вересня, матчами в Одесі, Олександрії та Києві стартує програма 7-го туру української прем'єр-ліги, в якій було зіграно перенесений поєдинок «Динамо» — «Ворскла» (3:1).

Чемпіонат України. 7-й тур

21 вересня (субота)

«Чорноморець» (Одеса) — «Карпати» (Львів) — 0:1 (Саків, 52). На 64-й хвилині вилучено Адамюка («Карпати»). Юніорські склади — 2:3.

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У 7-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 21 вересня (субота) — «Олександрія» — «Лівий берег» (15:30), «Динамо» — «Рух» (18:00); 22 вересня (неділя) — «Верес» — «Інгулець» (13:00), «Кривбас» — «Ворскла» (15:30), «Полісся» — ЛНЗ (18:00); 23 вересня (понеділок) — «Колос» — «Зоря» (15:30), «Шахтар» — «Оболонь» (18:00).

Становище команд:

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1. «Динамо» — 15 очок (5 матчів);

2. «Полісся» — 13 (5);

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3. «Олександрія» — 13 (5);

4. ЛНЗ — 10 (6);

5. «Рух» — 10 (5);

6. «Кривбас» — 10 (5);

7. «Шахтар» — 9 (5);

8. «Зоря» — 9 (6);

9. «Карпати» — 8 (7);

10. «Ворскла» — 8 (6);

11. «Лівий берег» — 6 (6);

12. «Чорноморець» — 6 (7);

13. «Верес» — 4 (6);

14. «Колос» — 3 (6);

15. «Інгулець» — 3 (6);

16. «Оболонь» — 2 (6).

Бомбардири: 6 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»); 4 — Ігор Краснопір («Рух»); 3 — Олександр Філіппов, Кирило Ковалець (обидва — «Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — «Шахтар»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Олексій Гуцуляк («Полісся»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» на старті Ліги чемпіонів зіграв в Італії внічию з «Болоньєю».

Фото ФК «Чорноморець»

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