Останні теплі дні: яку погоду обіцяють синоптики на вихідні і коли чекати на похолодання

Останні вихідні дні вересня 2024 року в Україні вже продемонструють перші ознаки справді осінньої погоди, розвіявши сподівання на вічне бабине літо.

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Так, у західних областях України в суботу атмосферний фронт зумовить дощі та зниження температури повітря до +18+22 градусів (29 вересня опади навіть посиляться), попереджає Наталка Діденко.

Температура повітря згідно з її прогнозом, змусить дістати теплу одежу включно із пуховиками та пальто: адже на заході країни вдень очікується лише 12−15 градусів тепла, а в ніч на понеділок стовпчики термометрів опустяться до позначок у 4−9 градусів зі знаком «плюс».

Втім решта території України 28−29 вересня все ще залишатиметься серед теплої та сухої погоди із температурою повітря +22−28 градусів. Зокрема в Києві віхідні пройдуть без дощів. У суботу очікується практично літо — до +27 С, щоправда, з рвучким вітром.

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У неділю похолоднішає до +24 градуси.

Синоптик Ігор Кибальчич уточнює дані про температурний фон по регіонах України, підтверджуючи прохолодну погоду у західних областях. За його прогнозом, вдень там імовірні навіть грози. Вітер очікується південний із переходом на західний, 5 — 10 м/с. Найпрохолодніше буде у Карпатах — вночі 8−13 С, вдень +15−20 С.

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Також, за його прогнозом, у північних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вдень підніметься до 25−30 С.

У центральних областях у суботу очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний — 5−10 м/с. Температура повітря вдень — 26−31 градуси.

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У південній частині та у Криму опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Термометри вдень покажуть +26−31 С.

У східних областях теж буде сухо, але вдень — не надто спекотно — до +28 С.

А ось відчутніше зниження температури повітря, принаймні у столиці, ймовірне вже 2 жовтня, додає пані Діденко.

Нагадаємо, що вже 1 жовтня українці відзначатимуть велике свято Покрова Пресвятої Богородиці, з настанням якого наші предки починали активніше готуватися до зими.

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